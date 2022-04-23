Інтер обіграв Рому в рамках 34-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Жозе Моурінью привіз Рому на Сан-Сіро, маючи понад тримісячну серію без поразок у чемпіонаті. Однак Інтеру в нинішньому сезоні "вовки" виключно програють, сьогоднішній вечір не став виключенням.

Інтер у чемпіонському стилі здолав Рому й випередив Мілан на вершині Серії А

Міланці вже на старті другого тайму мали комфортну перевагу в три м'ячі, тому без проблем довели справу до перемоги. Тепер саме Інтер очолює турнірну таблицю і має всі шанси завоювати своє ювілейне 20-те Скудетто.