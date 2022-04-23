Інтер – Рома – 3:1 – відео голів та огляд матчу
22:00 - Читать на русском
Інтер обіграв Рому в рамках 34-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
30’ Дензел Дюмфріс
40’ Марцело Брозовіч
52’ Лаутаро Мартінес
Генріх Мхітарян 85’
30’ Дензел Дюмфріс
40’ Марцело Брозовіч
52’ Лаутаро Мартінес
85’ Генріх Мхітарян
Жозе Моурінью привіз Рому на Сан-Сіро, маючи понад тримісячну серію без поразок у чемпіонаті. Однак Інтеру в нинішньому сезоні "вовки" виключно програють, сьогоднішній вечір не став виключенням.
Інтер у чемпіонському стилі здолав Рому й випередив Мілан на вершині Серії А
Міланці вже на старті другого тайму мали комфортну перевагу в три м'ячі, тому без проблем довели справу до перемоги. Тепер саме Інтер очолює турнірну таблицю і має всі шанси завоювати своє ювілейне 20-те Скудетто.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter