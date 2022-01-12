Интер – Ювентус: Малиновский назвал фаворита в матче за Суперкубок Италии
21:06 - Читати українською
Украинский полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от поединка за Суперкубок Италии.
"Я считаю, что на данный момент Интер – более стабильная команда в чемпионате, поэтому она победит.
Малиновский: Дженоа нужно прыгнуть выше головы, чтобы остаться в Серии А
В футболе, конечно, все возможно. Посмотрим. За кого буду болеть? За хороший футбол. Хочется, чтобы забили побольше голов. Для болельщиков это важно", – сказал Малиновский в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, поединок за Суперкубок Италии состоится 12 января. Начало встречи в 22:00.
Шевченко с нервами возвращается на Сан-Сиро, Эль Класико в Азии, Клоппа подозревают во лжи – анонс кубкового мид-уика
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter