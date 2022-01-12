Украинский полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от поединка за Суперкубок Италии.

"Я считаю, что на данный момент Интер – более стабильная команда в чемпионате, поэтому она победит.

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В футболе, конечно, все возможно. Посмотрим. За кого буду болеть? За хороший футбол. Хочется, чтобы забили побольше голов. Для болельщиков это важно", – сказал Малиновский в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, поединок за Суперкубок Италии состоится 12 января. Начало встречи в 22:00.

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