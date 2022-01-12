Український півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський поділився очікуваннями від поєдинку за Суперкубок Італії.

"Я вважаю, що на даний момент Інтер – стабільніша команда в чемпіонаті, тому вона переможе.

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У футболі, звісно, все можливо. Подивимося. За кого вболіватиму? За гарний футбол. Хочеться, щоб забили побільше голів. Для вболівальників це важливо", – сказав Маліновський у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, поєдинок за Суперкубок Італії відбудеться сьогодні, 12 січня. Початок зустрічі о 22:00.

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