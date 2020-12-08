"Нужно выиграть завтрашний матч. Шахтер – отличная команда. Да, у нас есть проблемы с кадрами, однако это нас еще больше мобилизует. Перед поединком с Боруссией было плохое настроение, сейчас уже лучше, а после победы над Шахтером может быть еще лучше.

Я не волнуюсь о матче между Боруссией и Реалом. Совсем не волнуюсь, что те команды могут сыграть в выгодный обоим результат. Это Лига чемпионов, самый высокий уровень, а не какой-то любительский турнир в баре. Здесь такое невозможно, каждый решает свои задачи.

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Предыдущий матч с Шахтером был очень тяжелым. У них прекрасная команда, прекрасный тренер. Это быстрый соперник, индивидуально сильные исполнители. Против них всегда играть сложно. Мы встречаемся уже в третий раз за короткое время, но каждый поединок – это отдельная история. Хотим провести завтрашнюю игру как можно лучше, у нас нет другого выхода. Шахтер устраивает два итога, а нам нужна только победа.

Ситуация в центре поля не лучшая, у нас есть проблемы. Но мы все проанализируем и выпустим тех, кто больше всего подходит. Видаль не сможет сыграть, мы не должны им рисковать. Интер не может себе этого позволить. Мы будем играть с осознанием того, что мы единая большая команда. Сегодняшняя тренировка важна для футболистов. Я посмотрю на их работу, оценю их и тогда определю состав", – сказал на пресс-конференции Антонио Конте.

Напомним, матч Интер – Шахтер состоится 9 декабря, начало в 22:00. Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. Итальянцам нужна исключительно победа, а "горняков" при определенных обстоятельствах может устроить ничья. У Шахтера – 7 очков, у Интера – 5 пунктов. Первый поединок между этими соперниками завершился нулевой ничьей.

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