Защитник Дерби Томори забил курьезный автогол в матче с Челси, которому принадлежит по контракту

В матче 1/8 финала Кубка лиги Челси - Дерби Каунти защитник "баранов" Фикайо Томори, арендованный как раз у "синих", забил эпический автогол в начале матча.

Лондонский Челси принимал Дерби Каунти Фрэнка Лэмпарда в рамках 1/8 финала Кубка лиги. "Синие" одержали победу со счетом 3:2, а в составе "баранов" забавным автоголом отличился защитник Фикайо Томори, который по иронии судьбы принадлежит по контракту именно лондонцам.

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После прострела с фланга англичанин хотел выбить мяч из штрафной, но не попал по нему и тот влетел в угол ворот Скотта Карсона. Позже защитника "поддержал" его партнер Ричард Кио и тоже поразил собственные ворота.

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