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Форвард Лидса Бэмфорд классно положил с лета на тренировке и мгновенно оказался в объятиях культового Бьелсы

11:01 10 Читати українською
Форвард Лидса Бэмфорд классно положил с лета на тренировке и мгновенно оказался в объятиях культового Бьелсы
Патрик Бэмфорд (слева) / ФК Лидс

Нападающий английского Лидса Патрик Бэмфорд во время тренировочного занятия забил фантастический гол в ворота своего одноклубника. От забитого мяча в восторге даже именитый тренер "павлинов" Марсело Бьелса.

Форвард отрабатывал удары с лета и один из точных выстрелов Бэмфорда получился особенно красивым. 25-летний англичанин с лета переправил диагональ в дальний угол, не оставив никаких шансов киперу. Поздравил нападающего с таким шедевром лично тренер Лидса Марсело Бьелса.

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Патрик Бэмфорд является воспитанником Ноттингем Форест, а в течение пяти лет находился на контракте в Челси. Заиграть в составе "синих" англичанин не сумел, боссы лондонцев постоянно отправляли его в аренды. В сезоне 2018/19 Бэмфорд провел за Лидс 7 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

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Англия Видеоновости Фантастические голы Патрик Бэмфорд Патрик Бэмфорд Красивые голы Лидс Лидс Марсело Бьелса Марсело Бьелса Чемпионшип
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