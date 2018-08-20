Инспекция УЕФА ближайшем времени прибудет в Полтаву для проверки стадиона Ворсклы

Инспекция УЕФА ближайшей времени прибудет в Полтаву для проверки домашней арены Ворсклы.

Инспекция от УЕФА в ближайшие четыре дня проведут проверку стадиона Ворскла имени Алексея Бутовского, чтобы определить готовность арены принимать матчи Лиги Европы, сообщили в программе Профутбол.

Сачко: Руководители Ворсклы делают все возможное, чтобы мы играли домашние матчи Лиги Европы в Полтаве

Если инспекция признает, что стадион готов приматы матчи еврокубков, то Ворскла будет играть свои домашние игры Лиги Европы в Полтаве.

К слову, Ворскла недавно представила новую систему освещения на стадионе и успела провести первый матч против Мариуполя после реконструкции стадиона.