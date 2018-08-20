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Инспекция УЕФА ближайшем времени прибудет в Полтаву для проверки стадиона Ворсклы

10:20 29 Читати українською
Инспекция УЕФА ближайшем времени прибудет в Полтаву для проверки стадиона Ворсклы
Стадион Ворскла имени Бутовского / фото ФК Ворскла

Инспекция УЕФА ближайшей времени прибудет в Полтаву для проверки домашней арены Ворсклы.

Инспекция от УЕФА в ближайшие четыре дня проведут проверку стадиона Ворскла имени Алексея Бутовского, чтобы определить готовность арены принимать матчи Лиги Европы, сообщили в программе Профутбол.

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Если инспекция признает, что стадион готов приматы матчи еврокубков, то Ворскла будет играть свои домашние игры Лиги Европы в Полтаве.

К слову, Ворскла недавно представила новую систему освещения на стадионе и успела провести первый матч против Мариуполя после реконструкции стадиона.

Теги
Лига Европы Ворскла имени Алексея Бутовского Ворскла Ворскла УЕФА
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