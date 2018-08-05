Сачко: Руководители Ворсклы делают все возможное, чтобы мы играли домашние матчи Лиги Европы в Полтаве

Наставник Ворсклы Василий Сачко прокомментировал слухи о том, что стадион в Полтаве может не получить аттестацию от УЕФА на проведение матчей Лиги Европы.

"Есть ли вероятность того, что мы будем играть свои матчи Лиги Европы во Львове? Здесь прекрасный стадион и люди. Мы так часто ездим во Львов, что чувствуем себя как дома.

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Однако мы боремся за свой стадион и своих болельщиков. Наши руководители делают все возможное, чтобы мы играли матчи Лиги Европы в Полтаве. А если кто-то из Львова придет в Полтаву, то будем только рады ", – рассказал Сачко после матча со Львовом.

К слову, недавно власти Полтавы выделила 2,5 млн гривен на реконструкцию стадиона Ворсклы.

Во время ремонта будут установлены турникеты и заменена система освещения арены. Ремонт должны закончить до конца сентября.

Реконструкция проводится для возможности проведения на полтавском стадионе матчей Лиги Европы.

Напомним, поединок 3-го тура УПЛ между Ворсклой и Львовом, который должен был быть сыгран в Полтаве состоялся на домашней арене новичка УПЛ.

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