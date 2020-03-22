Инсинье "открыл пиццерию" в Instagram

Во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, каждый "убивает время" как может.

Форвард итальянского Наполи Лоренцо Инсинье провел прямой эфир в социальной сети Instagram, во время которого приготовил настоящую итальянскую пиццу. Аппетитный процесс 28-летний футболист сопровождал исполнением популярных итальянских песен. "Пиццерия Инсинье ждет посетителей", – подытожил игрок свою кулинарную попытку в видеоролике.

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Напомним, Инсинье, как и другие футболисты чемпионата Италии и других европейских первенств, находится вне игры из-за пандемии COVID-19. Розыгрыш Серии А прекращен после 26-го тура, в стране объявлено чрезвычайное положение. Жителям Италии предписано находиться дома и покидать помещения только в случае крайней необходимости. Пандемия коронавируса была объявлена ​​11 марта. В Италии от смертельной болезни уже умерло более 4800 человек.

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