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Инсинье пожертвовал солидную сумму на борьбу с коронавирусом

13 марта 23:09 44 Читати українською
Инсинье пожертвовал солидную сумму на борьбу с коронавирусом
Лоренцо Инсиньє / Eurosport

Капитан Наполи Лоренцо Инсинье присоединился к борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

Нападающий "партенопейцев" пожертвовал 100 тысяч евро больницам области Кампания, в которую входит Неаполь. Об этом сообщил руководитель региона Винченцо Де Лука в комментарии Il Mattino.

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Из-за распространения опасной болезни Италия объявила карантин, в эпицентрах пандемии на севере страны введен комендантский час. Итальянская Серия А первой из европейских топ-лиг приостановила чемпионат.

Напомним, что 17 марта УЕФА проведет видеоконференцию, на которой представители всех членов организации обсудят будущее текущего клубного сезона.

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Теги
Италия коронавирус Наполи Наполи Лоренцо Инсинье Лоренцо Инсинье
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