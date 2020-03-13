Инсинье пожертвовал солидную сумму на борьбу с коронавирусом

Капитан Наполи Лоренцо Инсинье присоединился к борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

Нападающий "партенопейцев" пожертвовал 100 тысяч евро больницам области Кампания, в которую входит Неаполь. Об этом сообщил руководитель региона Винченцо Де Лука в комментарии Il Mattino.

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Из-за распространения опасной болезни Италия объявила карантин, в эпицентрах пандемии на севере страны введен комендантский час. Итальянская Серия А первой из европейских топ-лиг приостановила чемпионат.

Напомним, что 17 марта УЕФА проведет видеоконференцию, на которой представители всех членов организации обсудят будущее текущего клубного сезона.

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