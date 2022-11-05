Вчерашний поединок против Жироны стал 246-м подряд, когда звезда басков вышел в матче чемпионата. В последний раз Вильямс полностью пропускал игру Примеры 17 апреля 2016 года, когда не поехал на выезд против Малаги.

Жирона удержала победу над Атлетиком

Нападающему Атлетика удалось повторить рекорд для топ-чемпионатов Европы, сообщает Педро Мартин. Защитник франкфуртского Айнтрахта Манфред Бинц также сыграл 246 матчей Бундеслиги между 1987 и 1994 годами. Если 28-летний Уильямс выйдет в следующем туре против Вальядолида, то станет единоличным рекордсменом среди полевых игроков.

Заметим, что Атлетик испортил достижение своей звезды поражением Жироне 1:2. До конца тура "львы" рискуют выпасть из зоны еврокубков.

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