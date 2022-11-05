Вчорашній поєдинок проти Жирони став 246-м поспіль, коли зірка басків вийшов у матчі чемпіонату. Востаннє Вільямс повністю пропускав гру Прімери 17 квітня 2016 року, коли не поїхав на виїзд проти Малаги.

Жирона втримала перемогу над Атлетіком

Нападнику Атлетіка вдалося повторити рекорд для топ-чемпіонатів Європи, інформує Педро Мартін. Захисник франкфуртського Айнтрахта Манфред Бінц також зіграв 246 матчів Бундесліги поспіль між 1987 та 1994 роками. Якщо 28-річний Вільямс вийде у наступному турі проти Вальядоліда, то стане одноосібним рекордсменом серед польових гравців.

Зауважимо, що Атлетік зіпсував досягнення своєї зірки поразкою Жироні 1:2. До кінця туру "леви" ризикують випасти із зони єврокубків.

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