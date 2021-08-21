Ингз забил невероятным ударом через себя – видео шедевра форварда Астон Виллы
18:00 - Читати українською
Форвард Дэнни Ингз быстро становится своим в Астон Вилле, в которую он перебрался только в начале августа.
73' live
"Львы" во втором туре английской Премьер-лиги встречаются с Ньюкаслом. Первый тайм мог быть безголевым, но Дэнни Ингз добавил красок матчу.
Ливерпуль в родных стенах уверенно победил Бёрнли
29-летний нападающий уже в добавленное арбитром время вывел Астон Виллу вперед. После розыгрыша аута мяч долетел к Ингзу, а тот вколотил ударом через себя – голкипер Ньюкасла Вудмен был бессилен.
К слову, для Дэнни Ингза это уже второе результативное действие в сезоне 2021/22 – в первом туре он забивал Уотфорду.
Моурінью в боротьбі "добра і зла", лондонське дербі, перші кроки Барси після Мессі – найцікавіші матчі вікенду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter