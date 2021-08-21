Форвард Дэнни Ингз быстро становится своим в Астон Вилле, в которую он перебрался только в начале августа.

"Львы" во втором туре английской Премьер-лиги встречаются с Ньюкаслом. Первый тайм мог быть безголевым, но Дэнни Ингз добавил красок матчу.

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29-летний нападающий уже в добавленное арбитром время вывел Астон Виллу вперед. После розыгрыша аута мяч долетел к Ингзу, а тот вколотил ударом через себя – голкипер Ньюкасла Вудмен был бессилен.

К слову, для Дэнни Ингза это уже второе результативное действие в сезоне 2021/22 – в первом туре он забивал Уотфорду.

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