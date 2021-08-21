Форвард Денні Інгз швидко стає своїм в Астон Віллі, у яку він перебрався лише на початку серпня.

"Леви" у другому турі англійської Прем'єр-ліги зустрічаються з Ньюкаслом. Перший тайм міг бути безгольовим, але Денні Інгз додав барв матчу.

Ліверпуль у рідних стінах впевнено переміг Бернлі

29-річний нападник вже у доданий арбітром час вивів Астон Віллу вперед. Після розіграшу аута м'яч долетів до Інгза, а той вгатив ударом через себе – голкіпер Ньюкасла Вудмен був безсилим.

До слова, для Денні Інгза це вже друга результативна дія в сезоні 2021/22 – у першому турі він забивав Уотфорду.

Моурінью в боротьбі "добра і зла", лондонське дербі, перші кроки Барси після Мессі – найцікавіші матчі вікенду