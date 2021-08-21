Чемпионат Англии 2021/22, 2-й тур

Ливерпуль – Бёрнли – 2:0

Голы: Жота, 18, Мане, 69

Астон Вилла – Ньюкасл – начало в 17:00

Кристал Пэлас – Брентфорд – начало в 17:00

Лидс – Эвертон – начало в 17:00

Брайтон – Уотфорд – начало в 19:30

Ливерпуль во 2-м туре АПЛ проводил свой первый домашний матч в новом сезоне, принимая Бёрнли. Команда Юргена Клоппа не стала затягивать с моментами и голами – хозяева открыли счёт уже на 18-й минуте благодаря шикарной подаче от Цимикаса и замыканию в исполнении Жоты. На 27-й минуте Салах с передаче Эллиота расстрелял дальний угол с правого края штрафной, но второй гол "красных" отменили из-за офсайда.

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Бёрнли мог забить благодаря невнятной игре Алиссона на выходах, однако выстрел Вуда в дальний угол почти пустых ворот случился из офсайда (а мяч вынесли с линии), а Барнс при замыкании лонгбола не попал в створ. На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе Ливерпуля в счёте и при относительно равной игре – во втором же тайме мерсисайдцы доминировали безраздельно.

Упустив несколько классных моментов, подопечные Юргена Клоппа забили на 69-й минуте: Эллиот нашёл перед штрафной Трента, а тот в касание забросил мяч под удар Мане с близкого расстояния – 2:0. Хозяева после этого могли ещё и разгром устроить, однако Салах и Мане запороли свои шансы. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Ливерпуля.

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