Ингз перешел в Саутгемптон

Форвард Ливерпуля Дэнни Ингз на правах аренды стал игроком Саутгемптона.

Саутгемптон на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Дэнни Ингза. "Святые" арендовали игрока у Ливерпуля на сезон 2018/2019.

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Ингз начал карьеру в Борнмуте, после чего перешел в Бернли, где в 130 матчах забил 43 гола. К Ливерпулю нападающий присоединился в 2015 году, но не сумел стать основным игроком, также его преследовали травмы.

"Была настоящая борьба за Дэнни, многие клубы хотели подписать его, поэтому мы рады, что он решил присоединиться к нам", – сказал главный тренер Саутгемптона Марк Хьюз.

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