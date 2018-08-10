Інгз перейшов у Саутгемптон

Форвард Ліверпуля Денні Інгз на правах оренди став гравцем Саутгемптона.

Саутгемптон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Денні Інгза. "Святі" орендували гравця у Ліверпуля на сезон 2018/2019.

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Інгз розпочав кар'єру в Борнмуті, після чого перейшов у Бернлі, де в 130 матчах забив 43 голи. До Ліверпуля нападник приєднався в 2015 році, але не зумів стати основним гравцем, також його переслідували травми.

"Було справжне змагання за Денні, багато клубів хотіли підписати його, тому ми задоволені, що він вирішив приєднатись до нас", – сказав головний тренер Саутгемптона Марк Х'юз.

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