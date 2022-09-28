Ингулец усилился сразу тремя игроками
20:18 - Читати українською
Клуб из Петрово продолжает усиливаться даже во время павзы на матчи сборных.
Голкипер Роман Пидкивка, полузащитник Андрей Кухарук и форвард Даниил Кравчук стали новичками Ингульца, сообщает пресс-служба клуба.
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Кухарук на правах свободного агента перебрался из Мариуполя, за который не провел ни одного матча из-за полномасштабного вторжения России. Кравчука арендовали у Ворсклы на один год. Пидкивка же очутилсяь в заявке Ингульца на сезон еще неделю назад.
К слову, подопечные Сергея Лавриненко идут в зоне вылета после 4 туров УПЛ. В их активе два мировых и столько же поражений.
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