Клуб из Петрово продолжает усиливаться даже во время павзы на матчи сборных.

Голкипер Роман Пидкивка, полузащитник Андрей Кухарук и форвард Даниил Кравчук стали новичками Ингульца, сообщает пресс- служба клуба.

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Кухарук на правах свободного агента перебрался из Мариуполя, за который не провел ни одного матча из-за полномасштабного вторжения России. Кравчука арендовали у Ворсклы на один год. Пидкивка же очутилсяь в заявке Ингульца на сезон еще неделю назад.