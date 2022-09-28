Клуб із Петрового продовжує підсилюватись навіть під час павзи на матчі збірних.

Голкіпер Роман Підківка, півзахисник Андрій Кухарук та форвард Данило Кравчук стали новачками Інгульця, повідомляє пресслужба клубу.

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Кухарук на правах вільного агента перебрався з Маріуполя, за який не провів жодного матчу через повномасштабне вторгнення Росії. Кравчука орендували у Ворскли на один рік. Підківка ж опинився в заявці Інгульця на сезон ще тиждень тому.

До слова, підопічні Сергія Лавриненка йдуть у зоні вильоту після 4 турів УПЛ. У їхньому активі дві мирові та стільки ж поразок.