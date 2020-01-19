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Ингулец усилился полузащитником СК Днепр-1

10:50 232 Читати українською
Ингулец усилился полузащитником СК Днепр-1
Игорь Загальский / СК Днепр-1

Представитель Первой лиги подписал в свои ряды хавбека с опытом выступлений в УПЛ.

Бывший полузащитник СК Днепр-1 Игорь Загальский, недавно покинувший днепровскую команду, продолжит карьеру в Ингульце, сообщает официальный сайт клуба.

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28-летний футболист перешел в команду Первой лиги в статусе свободного агента. Детали сделки не сообщаются. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Напомним, команда из Кировоградской области на зимнюю паузу пошла на третьей строчке Первой лиги. От первого места, которое занимает львовский Рух, ее отделяет всего два очка.

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