СК Днепр-1 подписал бразильца с опытом выступлений в УПЛ

Клуб из Днепра объявил о подписании контракта с бразильским защитником Лукасом Тейлором.

Официальный сайт СК Днепр-1 сообщил о переходе бразильца Лукаса Тейлора в украинский клуб. Соглашение с фланговым защитником рассчитано на 1,5 года.

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Лукас Тейлор является воспитанником Палмейраса. Предыдущим клубом игрока был португальский Эшторил, за который он не сыграл ни одного матча в текущем сезоне.

К слову, 24-летний бразилец уже выступал в УПЛ. В сезоне 2018/19 Лукас Тейлор защищал цвета Львова – в его активе 3 гола в 16 матчах.

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