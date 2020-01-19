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Інгулець підсилився півзахисником СК Дніпро-1

10:50 758 Читать на русском
Інгулець підсилився півзахисником СК Дніпро-1
Ігор Загальський / СК Дніпро-1

Представник Першої ліги підписав у свої ряди хавбека з досвідом виступів в УПЛ.

Колишній півзахисник СК Дніпро-1 Ігор Загальський, який нещодавно покинув дніпровську команду, продовжить кар’єру в Інгульці, повідомляє офіційний сайт клубу.

СК Дніпро-1 підписав бразильця з досвідом виступів в УПЛ

28-річний футболіст перейшов до команди Першої ліги у статусі вільного агента. Деталі угоди не повідомляються. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Нагадаємо, команда з Кіровоградської області на зимову паузу пішла на третій сходинці Першої ліги. Від першого місця, яке посідає львівський Рух, її відділяє лише два очки.

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