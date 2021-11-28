Поединок между Ингульцом и Шахтером в Кропивницком год назад завершился скандалом, ведь "горняки" не приехали на встречу. Ее отменили, а петровцам засчитали техническое поражение из-за промерзшего газона – хотя Александр Поворознюк божится, что все было нормально, а руководство дончан просто "кинуло" новичка УПЛ. И вот гранд наконец-то доехал до Кировоградской области.

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Летом эти коллективы расписали яркий матч, в котором "казаки" едва не отобрали очки. Подопечные Сергея Лавриненко на определенных отрезках игры выглядели даже лучше, однако избежать поражения не смогли. Тогда казалось, что столь сильный футбол петровцы будут демонстрировать на протяжении всего чемпионата – и до конца августа они действительно выглядели неплохо, отобрав очки у Динамо и одержав две победы, но с начала осени Ингулец не выиграл ни одного поединка, потерпев 6 поражений и расписав 3 ничьих. При этом команда вылетела из Кубка, уступив второгологовому ЛНЗ.

Как следствие, коллектив опустился на предпоследнюю позицию в турнирной таблице, держась на расстоянии трех очков как от дна, так и от спасительной 13-й строчки. Конечно, прервать этот ужас в матче с Шахтером никто не надеется, но показать достойный футбол и зацепиться за ничью вполне реально – доказано Минаем. Да и Рух неделю назад держал нули с грандом до 86-й минуты. Важно только закрыться как можно плотнее.

Дончане испытывают огромные проблемы с раскрытием массивных оборонных блоков. Особенно ощутимы они были в начале сезона. Осенью "горняки" набрали хороший ход, выиграв 10 из 11 матчей в Украине и расписав ничью с Динамо, но подопечные Роберто Де Дзерби время от времени демонстрировали крайне неоднозначный футбол – та же Ворскла доминировала в первые полчаса, а Рух и Металлист 1925 играли вничью до завершающей части встречи. Именно поэтому прогнозировать победы Шахтера над аутсайдерами – дело неблагодарное.

Ко встрече против Ингульца дончане подходят в плохом настроении и на фоне большой усталости. Посреди недели "оранжево-черные" проиграли Интеру в Милане, потеряв все шансы на евровесну. Впрочем, времени на посыпание головы пеплом у команды нет – Динамо вчера оторвалось на три очка. Киевлян необходимо догонять.

Кадровая ситуация

Травмированные: Ситало (под вопросом)

Дисквалифицированны: Бартулович (Ингулец)

Вне заявки: Исмаили, Патрик, Коноплянка, Степаненко, Фернандо (Шахтер)

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Шахтер

Ингулец: Гальчук – Асмелаш, Поспелов, Ковалев, Опанасенко – Лупашко, Коробенко – Полегенько, Запорожец, Шарай – Гопей

Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко – Майкон, Антонио – Тете, Бондаренко, Мудрик – Сикан

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

У Шахтера есть игровые и кадровые проблемы, но нынешний Ингулец не способен переиграть даже аутсайдеров УПЛ. Хуже всего то, что какого-то невезения или проблесков сильного футбола не заметно – петровцы реально настолько слабы. Тягаться с "горняками" такому коллективу очень тяжело.

Конечно, после ничьи с Минаем однозначно прогнозировать победу Шахтера не хочется, но вероятность победы над Ингульцом чрезвычайно высока. На нее и поставим.

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