"Я всю жизнь болел за Шахтер, потому что мне все время не нравились тренеры Динамо. Но после того, как Шахтер с нами так поступил – для меня это команда табу. Шахтер я панически ненавижу. Я сделаю все, чтобы отобрать у него очки, когда он к нам приедет.

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Они начали нас обвинять в том, что мы не включили подогрев поля. Хотя мой директор разговаривал с их представителями, которые наоборот просили, чтобы мы не включали подогрев, чтобы на поле не было каши, а просто накрыли поле. Иначе их бразильцы там ноги сломают перед отпуском. Мы сделали все, что они просили. А когда они уже ехали сюда, то заранее знали, что не будет ничего.

Я позвонил Палкину, говорю: "Давай, завтра сыграем на НСК Олимпийский. Я оплачу любой стадион, который скажете". Он отвечает: "Нет, у нас уже бразильцы взяли билеты. Технарь и все". Ну хорошо, пусть будет технарь", – рассказал Поворознюк в программе "Пряма червона".

Напомним, в декабря 2020 года Шахтер подал иск в КДК УАФ против Ингульца за то, что клуб из Петрово не обеспечил подготовку футбольного поля для проведения матча. Тогда Ингулец получил техническое поражение 0:3.

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