Поєдинок між Інгульцем і Шахтарем у Кропивницькому рік тому завершився скандалом, адже "гірники" не приїхали на зустріч. Її скасували, а петровцям зарахували технічну поразку через промерзлий газон – хоча Олександр Поворознюк божиться, що все було нормально, а керівництво донеччан просто "кинуло" новачка УПЛ. І ось гранд нарешті доїхав до Кіровоградської області.

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Влітку ці колективи розписали яскравий матч, у якому "козаки" ледь не відібрали очки. Підопічні Сергія Лавриненка на певних відрізках гри виглядали навіть краще, однак уникнути поразки не змогли. Тоді здавалося, що настільки сильний футбол петровці демонструватимуть протягом усього чемпіонату – і до кінця серпня вони дійсно виглядали непогано, відібравши очки у Динамо й здобувши дві перемоги. Втім, від початку осені Інгулець не виграв жодного поєдинку, зазнавши 6 поразок і розписавши 3 нічиї. При цьому команда вилетіла з Кубка, поступившись друголіговому ЛНЗ.

Як наслідок, колектив опустився на передостанню позицію в турнірній таблиці, тримаючись на відстані трьох очок як від дна, так і від рятівної 13-ї сходинки. Звісно ж, перервати цей жах у матчі з Шахтарем ніхто не сподівається, але показати гідний футбол і зачепитись за нічию цілком реально – доведено Минаєм. Та і Рух тиждень тому тримав нулі з грандом до 86-ї хвилини. Важливо лишень закритись якомога щільніше.

Донеччани мають величезні проблеми з розкриттям масивних оборонних блоків. Особливо відчутними вони були на початку сезону. Восени "гірники" набрали хороший хід, вигравши 10 з 11 матчів в Україні й розписавши нічию з Динамо, але підопічні Роберто Де Дзербі час від часу демонстрували вкрай неоднозначний футбол – та ж Ворскла домінувала в перші півгодини, а Рух і Металіст 1925 грали внічию до завершальної частини зустрічі. Саме тому прогнозувати перемоги Шахтаря над аутсайдерами – справа невдячна.

До зустрічі проти Інгульця донеччани підходять у поганому настрої й на тлі великої втоми. Посеред тижня "помаранчево-чорні" програли Інтеру в Мілані, втративши усі шанси на євровесну. Втім, часу на посипання голови попелом у команди немає – Динамо вчора відірвалося на три очки. Киян необхідно наздоганяти.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сітало (під питанням)

Дискваліфіковані: Бартуловіч (Інгулець)

Поза заявкою: Ісмаїлі, Патрік, Коноплянка, Степаненко, Фернандо (Шахтар)

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Шахтар

Інгулець: Гальчук – Асмелаш, Поспєлов, Ковальов, Опанасенко – Лупашко, Коробенко – Полегенько, Запорожець, Шарай – Гопей

Шахтар: Трубін – Додо, Бондар, Матвієнко, Корнієнко – Майкон, Антоніо – Тете, Бондаренко, Мудрик – Сікан

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Шахтар має ігрові й кадрові проблеми, але нинішній Інгулець не здатний переграти навіть аутсайдерів УПЛ. Щонайгірше, якогось невезіння чи проблисків сильного футболу не помітно – петровці реально настільки слабкі. Тягатися з "гірниками" такому колективу дуже важко.

Звісно, після нічиєї з Минаєм однозначно прогнозувати перемогу Шахтаря не хочеться, але вірогідність звитяги над Інгульцем надзвичайно висока. На неї і поставимо.

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