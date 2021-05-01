Форвард Динамо Ибрагим Каргбо, который на правах аренды выступает за Олимпик, прокомментировал эпизод с переломом ноги, который случился в матче против Зари.

"Когда ты сильный и натренированный парень, кажется, что с тобой не может случиться подобное. Сначала я был просто в шоке.

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После удара я даже не двигался – просто застыл в одном положении. Врач подбежал и спросил: "Ты можешь играть?" – я лишь тогда понял, что нет, потому что нога сломана. Не запаниковал, просто это осознал.

Василь (голкипер Зари – прим.), похоже, не понял, что был офсайд – мы с защитником остановились, а он был очень сконцентрирован на том, чтобы меня сбить, был агрессивным. Поэтому это точно красная карточка. Затем он и еще несколько игроков написали мне слова поддержки.

Самым худшим был путь из Чернигова в Киев – там ремонтируют дорогу, и каждая яма отбивалась болью в моей ноге, будто в меня ножи вонзали. Никогда не плачу, но из-за этой боли не смог сдержаться. Все равно я сильный и быстро вернусь", – сказал Каргбо в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, 21-летний бельгиец получил травму в первом тайме поединка после столкновения с голкипером Зари Николой Василем. У нападающего диагностировали многоосколочный перелом большеберцовой кости и небольшой – малоберцовой. Восстановление займет около полугода.

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