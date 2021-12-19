Несколько представителей команды из Петрово во главе с Сергеем Лавриненко с пользой приступили к зимнему отпуску.

Делегация Ингульца устроила мини-турне по Испании. Ее члены посетили Ла Масию, академию "блаугранас", и базу Эльче, сообщает пресс-служба украинского клуба.

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В Барселоне представителям Ингульца, среди которых были Владислав Лупашко, Младен Бартулович, Сергей Лавриненко и другие, провели экскурсию по академии, рассказали о методологии работы. В Ельче представителей украинской делегации тоже приняли тепло. Ингулец даже анонсировал будущее сотрудничество с испанским коллективом.

К слову, команда из Петрово ушла на зимнюю паузу 14-й в турнирной таблице Премьер-лиги.