Ингулец посетил академию Барселоны и анонсировал сотрудничество с испанским клубом
Несколько представителей команды из Петрово во главе с Сергеем Лавриненко с пользой приступили к зимнему отпуску.
Делегация Ингульца устроила мини-турне по Испании. Ее члены посетили Ла Масию, академию "блаугранас", и базу Эльче, сообщает пресс-служба украинского клуба.
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В Барселоне представителям Ингульца, среди которых были Владислав Лупашко, Младен Бартулович, Сергей Лавриненко и другие, провели экскурсию по академии, рассказали о методологии работы. В Ельче представителей украинской делегации тоже приняли тепло. Ингулец даже анонсировал будущее сотрудничество с испанским коллективом.
К слову, команда из Петрово ушла на зимнюю паузу 14-й в турнирной таблице Премьер-лиги.
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