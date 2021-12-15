"Игра есть, а результата нет, следовательно, оценка – два. Весной вы увидите совсем другой Ингулец и по тренерскому составу, и по составу игроков. Главного тренера это не касается. Запорожец, Ковалев, Салем – это люди, которые точно останутся в команде Остальные – под вопросом. Мы сейчас очень усердно работаем на трансферном рынке. Если будут игроки, сильнее наших, будем усиливаться.

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Первые трансферы можно ждать совсем скоро. Моя совесть перед футболистами будет чистой, потому что я всем дал шанс. А то, что они вышли в Премьер-лигу и рассказывают, что они великие игроки, нужно доказывать на футбольном поле. Если бы они играли весь чемпионат как последнюю игру (победа над Десной 2:1), Ингулец был бы другим. Последнюю игру, пожалуй, играли для того, чтобы не выгнали, а первую – чтобы понравиться. Но мы это поправим. Нам нужно выходить и отдаваться на футбольном поле в каждой игре, они получают немалые деньги. Задержек нет, зарплата день в день, надо как-то по-другому относиться к футболу. Должен быть метод кнута и пряника", – заявил Поворознюк в комментарии Футбол NEWS.

Ингулец завершил первую часть сезона на 14 месте УПЛ, которое означает переходные матчи за выживание.

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