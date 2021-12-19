Кілька представників команди з Петрового на чолі з Сергієм Лавриненком з користю розпочали зимову відпустку.

Делегація Інгульця влаштувала міні-турне Іспанією. Її члени відвідали Ла Масію, академію "блаугранас", й базу Ельче, повідомляє прес-служба українського клубу.

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У Барселоні представникам Інгульця, серед яких були Владислав Лупашко, Младен Бартуловіч, Сергій Лавриненко та інші, провели екскурсію академією, розповіли про методології роботи. В Ельче представників української делегації теж прийняли тепло. Інгулець навіть анонсував майбутню співпрацю з іспанським колективом.

До слова, команда з Петрового пішла на зимову паузу 14-ю в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

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