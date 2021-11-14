Клуб из Петрового поделился кадрами со своей новой домашней арены.

Ингулец завершает строительство нового стадиона и уже продемонстрировал, как он выглядит с высоты птичьего полета.

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На YouTube-канале клуба опубликовали видео, на котором съемка начинается с нынешнего стадиона команды, после чего квадрокоптер перелетает к новой арене. Пока команда проводит свои домашние матчи в Кропивницком, поскольку их стадион не соответствует регламентным нормам УПЛ.

Добавим, что новый стадион будет вмещать 4800 зрителей и будет стоить Ингульцу 3 млн евро. Ожидается, что первый матч здесь состоится в феврале, а соперником хозяев станет киевское Динамо.

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