Клуб з Петрового поділився кадрами зі своєї нової домашньої арени.

Інгулець завершує будівництво нового стадіону та вже продемонстрував, який він має вигляд з висоти пташиного польоту.

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На YouTube-каналі клубу опублікували відео, на якому зйомка починається з нинішнього стадіону команди, після чого квадрокоптер перелітає до нової арени. Наразі команда проводить свої домашні матчі в Кропивницькому, оскільки їхній стадіон не відповідає регламентним нормам УПЛ.

Додамо, що новий стадіон вміщатиме 4 800 глядачів і коштуватиме Інгульцю 3 млн євро. Очікується, що перший матч тут відбудеться вже у лютому, а суперником господарів стане київське Динамо.

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