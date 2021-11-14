Інгулець похизувався видом нового стадіону з висоти пташиного польоту – ефектне відео
Клуб з Петрового поділився кадрами зі своєї нової домашньої арени.
Інгулець завершує будівництво нового стадіону та вже продемонстрував, який він має вигляд з висоти пташиного польоту.
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На YouTube-каналі клубу опублікували відео, на якому зйомка починається з нинішнього стадіону команди, після чого квадрокоптер перелітає до нової арени. Наразі команда проводить свої домашні матчі в Кропивницькому, оскільки їхній стадіон не відповідає регламентним нормам УПЛ.
Додамо, що новий стадіон вміщатиме 4 800 глядачів і коштуватиме Інгульцю 3 млн євро. Очікується, що перший матч тут відбудеться вже у лютому, а суперником господарів стане київське Динамо.
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