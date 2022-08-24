Новый вид битвы за чемпионство, возвращение харьковского дерби, обновленный СК Днепр-1, вторая попытка Скрипника и отчаянная битва за выживание. Каким будет новый чемпионат в украинской Премьер-лиге? Давайте разбираться.

Нас ожидает, пожалуй, самый непредсказуемый и неожиданный сезон в элитном украинском дивизионе за всю его историю. Длительное межсезонье, массовый отток легионеров, трансформация и исчезновение клубов и глобальный фактор войны – это создает условия для неожиданностей и сюрпризов.

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Чемпионство: Шахтер в зоне турбулентности, Динамо с минимальными переменами

Каждый год самым горячим противостоянием в УПЛ было наше "классико" между Динамо и Шахтером. И дело не только в чемпионской погоне продолжительностью в сезон. Каждый матч, каждая встреча – становились главным событием для всей Украины. По сути, принципиальность противостояния не исчезнет и в новом сезоне. Правда, приобретет другую форму и содержание.

Уход нескольких легионеров из состава "бело-синих" не повлек за собой существенных изменений. Обратная ситуация у "горняков". В заявке команды осталось только три иностранца, а средний возраст существенно обновился. Шахтер будет вынужден делать ставку на выпускников собственной академии.

Ставка Шахтера на легионеров – в прошлом / фото канала "Футбол"

Условным вторым шансом получат возможность воспользоваться Кащук, Кулаков и Топалов. А для 19-летних Очеретько, Козика и Фарины (последнему 19 исполнится на днях) это отличный случай получить игровую практику в главной команде. Для совсем немного старше Михаила Мудрика, Георгия Судакова или Артема Бондаренко новый сезон станет серьезным вызовом – они должны проявлять лидерские качества уже сейчас.

Еще один ключевой момент для Шахтера – смена тренера. Донецкий клуб снова возглавил иностранец, однако хорошо интегрированного в украинский футбол, поэтому он не будет нуждаться в адаптации (к тому же входящие трансферы Игора Йовичевича – его экс-подопечные). Вместе с тем, хорватского специалиста ждет наибольший вызов в карьере. "Горняки" должны держать уровень – а это немалое давление на тренера.

В поисках третьей силы

После исчезновения сильных Металлиста и Днепра, украинский футбол постоянно находится в поиске команды, которая сможет навязывать борьбу грандам. Если раньше такой командой была Заря, то сейчас подобную роль может сыграть СК Днепр-1.

Качественная трансферная политика, в частности, приглашение квартета легионеров (бразилец Габриэл Бусанелло был приобретен еще до полномасштабной войны) и нескольких украинцев (Громов, Сарапий, Бабенко и другие) только сбалансировали и до этого крепкий командный ростер. Во всяком случае, на бумаге именно днепряне выглядят наиболее убедительно (некоторые даже записывали их в число претендентов на серебряные медали). Но оправдает ли авансы команда молодого тренера Александра Кучера? По крайней мере, поражение в Лиге Европы от далеко нетопового кипрского АЕКа вызвало множество вопросов.

Пока Артем Довбик остается в СК Днепр-1 / фото СК Днепр-1

Несмотря на все потрясения, случающиеся с Зарей, луганчане упорно держатся на плаву. Почти каждый год команда теряет ведущих игроков и остается одной из самых грозных в УПЛ. Так и на этот раз – в заявке Зари числится единственный легионер – бразилец Кристиан. Кроме того, больше не будут играть за луганчан Денис Фаворов, Александр Гладкий, Виталий Вернидуб и еще ряд ключевых исполнителей.

На их места клуб пригласил опытных Безбородько, Русина, Чурко, Мышнева и молодых Батагова, Михайленко и Бражко. Над строительством фактически новой Зари будет работать Патрик ван Леувен, новый наставник луганчан. Нидерландец пришел на смену перебравшемуся в Полтаву Виктору Скрипнику.

Ворскла еще активнее работает на трансферном рынке и, как и Днепр-1, приглашает в Украину легионеров. Среди приобретений – бразильцы Габриэль, Фелипе и Марлисон (последний недавно действовал в атаке Металлиста 1925). Кроме того, полтавчане пополнились дуэтом футболистов из Северной Македонии: Эннуром Тотре и Джоко Зайковым. Отмечаем возвращение в Украину из Финляндии опытного Дениса Олейника.

Из негатива – уход фантастического для УПЛ Оливье Тилля. Ворскла потеряла своего лидера, а наш чемпионат одного из лучших плеймейкеров, который будет теперь выступать во втором турецком дивизионе. Не помешали бы в новом сезоне полтавчанам брат Оливье – Венсан Тилль, бразилец Рангел и защитник Йонас Тамм. Все они покинули Украину.

Без сомнения, за еврокубки стремится сразиться Александрия, козырь которой – стабильность. Юрий Гура начинает свой второй сезон в качестве наставника коллектива из Кировоградщины, однако уже имеет сбалансированную обойму. Вылетел из нее только лидер – Кирилл Ковалец. В Александрию приехал десант из "молодежки" Динамо: Скорко, Дячук, Волошин и Шулянский (последнего называли одним из самых одаренных футболистов своего поколения).

Старые знакомые снова в деле

Будет лепить в Одессе новую команду Роман Григорчук. Новый-старый тренер Черноморца признал, что зимой клуб хорошо поработал на трансферном рынке, однако российская агрессия повлекла за собой серьезные кадровые изменения. Пока в заявке "моряков" всего два иностранца: канадец Манджрекар Джеймс и албанец Реалдо Фили.

Вместе с этим, опытные Политило, Селин, Непогодов и Гладкий должны придать одесситам прочности. Конечно, сравнивать нынешний Черноморец и команду, созданную Григорчуком в Одессе десятилетие назад, не приходится. Однако "морякам" по силам замахнуться на сенсацию.

Пополнение "моряков" / фото Черноморца

Один из самых интересных участников будущего сезона – Кривбасс. И это тот случай, когда такой статус, прежде всего, является заслугой тренера. Возвращение Юрия Вернидуба в украинский футбол получилось красивым и знаковым. Новый наставник криворожцев существенно перестроил команду и пригласил почти два десятка новичков. Главный вопрос – успеет ли Вернидуб поставить свой футбол. Если же ему дадут достаточно времени, в Кривой Рог могут снова приехать медали.

Сложно спрогнозировать выступления в новом сезоне двух харьковских команд: Металлиста и Металлиста 1925. Новичок УПЛ потерял тренера (Александр Кучер переехал в Днепр) и основных исполнителей (особенно это касается легионеров, формировавших лицо команды). Что касается Металлиста 1925, то у них ситуация более стабильная, однако нельзя исключать, что подопечных Валерия Кривенцова будет лихорадить. Борьба внутри таблицы – по крайней мере, сейчас это выглядит реалистично.

Относительно монолитно смотрится Колос. Клуб с Киевщины глобально состав не менял и, как и Верес, будет бороться за место в шестерке.

Битва за жизнь

К числу главных аутсайдеров Премьер-лиги относят Ингулец и ФК Львов. Петровцы провели бледную трансферную кампанию, хотя и не понесли существенных потерь. Фактор Сергея Лавриненко должен помочь Ингульцу в новом сезоне, однако наставнику непросто будет соперничать с более сильными по потенциалу оппонентами.

Что касается львовян, то им также удалось сохранить главного тренера, являющегося формальным MVP команды. Белорус Олег Дулуб хорошо знает украинский футбол и даже в сложных ситуациях находит выход. Вопрос кадров также важен для львовян. Позитив состоит в том, что в команде осталось большинство новобранцев, переехавших во Львов во время зимней паузы. Кстати, трое из них (Шишка, Пономаренко и Мышенко) приняли участие в ярком представлении формы.

Футболисты ФК Львов на фоне Львовской Национальной Оперы / фото ФК Львов

Еще одна команда из города Льва – Рух не провела существенного кадрового обновления и оставила за штурвалом другого белорусского специалиста Леонида Кучука. Рух имеет качественные резервы в виде футболистов молодежной и юношеской команды, большинство из которых – воспитанники львовских Карпат. Достаточно у "желто-черных" и опытных исполнителей. В таких условиях Рух не должен оказаться среди тех, кто будет драться за выживание.

Сменил тренера Минай и это хорошие новости для закарпатцев. Как и в случае с ФК Львов именно наставник является главным козырем команды. Мы еще не забыли сильную Александрию Владимира Шарана. Конечно, сейчас у этого тренера другие задачи, однако именно опыт Шарана должен помочь Минаю сохранить место в элите. Вероятно, такой будет основная цель закарпатцев на сезон.

Собственно, битва аусайдеров обещает быть напряженной, особенно с учетом формата турнира: последние два коллектива вылетают напрямую, а 13-я и 14-я команды УПЛ сыграют переходные матчи с третьей и четвертой командами Первой лиги (здесь, правда, в зависимости от будущего Десны и Мариуполя, пропускающих предстоящий сезон). Как бы то ни было, цена ошибки растет.