Динамо дозаявило на чемпионат Украины форварда Владислава Кулача и полузащитника Олабирана Муиву, больше известного как Бенито, сообщает официальный сайт УПЛ.

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29-летний нападающий, перешедший в Динамо из Ворсклы летом 2021 года, не играл за киевлян с апреля, после того как перенес операцию на стопе. Врачи анонсируют его возвращение на поле в конце октября или в начале ноября.

Бенито – клиент Дмитрия Селюка – стал игроком "бело-синих" в январе 2020-го. С тех пор провел за первую команду 5 минут и в основном играл в арендах. Прошлый сезон провел в словенской Горице (5 матчей).

Напомним, Динамо после 4-х туров идет в турнирной таблице УПЛ одиннадцатым, имея в своем активе 4 очка.

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