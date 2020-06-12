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Ингулец остроумно ответил Кополовцу: Перечислим ему 100 тысяч, если на камеру споет наш гимн и сбросит видеозапись

15:01 71 Читати українською
Ингулец остроумно ответил Кополовцу: Перечислим ему 100 тысяч, если на камеру споет наш гимн и сбросит видеозапись
Андрей Филь / ФК Ингулец

Коммерческий директор Ингульца Андрей Филь отреагировал на недавнее заявление директора Миная Михаила Кополовца.

"В интервью Кополовца прозвучала фраза: "Пусть смотрят в своих деревнях, откуда они вылезли. Там пусть рассказывают". Я хочу ему открыть глаза: Минай – это тоже не мегаполис. Он говорит, что у него есть своя позиция. Мы ее видели в течение двух месяцев. Возможно, он, человек, который не изуродован интеллектом, и путает похожи слова "позиция" и "поза". Это другой разговор.

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Он говорит, что у него есть свой клуб и президент. Но на вопрос о возможности продолжения Первой лиги он отвечает: "Спросите у Поворознюка, он лучше знает". Если он не в курсе, то Поворознюк – президент Ингульца.

Далее он просит, чтобы ему на карточку сбросили 100 тысяч гривен. Мы понимаем, что это его ценник, как человека. Но мы деньги никому просто так не платим. Если он хочет получить эти 100 тысяч гривен, у нашего клуба есть к нему предложение – пусть он на камеру споет гимн Ингульца, и сбросит нам эту видеозапись. Тогда мы с удовольствием перечислим ему эту сумму", – заявил Филь на YouTube-канале Ингульца.

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