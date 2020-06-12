Інгулець дотепно відповів Кополовцю: Перерахуємо йому 100 тисяч, якщо на камеру заспіває наш гімн і скине відеозапис

Комерційний директор Інгульця Андрій Філь відреагував на нещодавню заяву директора Миная Михайла Кополовця.

"В інтерв'ю Кополовця прозвучала фраза: "Нехай дивляться в своїх селах, звідки вони вилізли. Там нехай розповідають". Я хочу йому відкрити очі: Минай – це теж не мегаполіс. Він каже, що у нього є своя позиція. Ми її бачили протягом двох місяців. Можливо, він, людина, яка не знівечена інтелектом, і плутає схожі слова "позиція" і "поза". Це інша розмова.

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Він каже, що у нього є свій клуб і президент. Але на питання про можливість продовження Першої ліги він відповідає: "Запитайте у Поворознюка, він краще знає". Якщо він не в курсі, то Поворознюк – президент Інгульця.

Далі він просить, щоб йому на картку скинули 100 тисяч гривень. Ми розуміємо, що це його цінник, як людини. Але ми гроші нікому просто так не платимо. Якщо він хоче отримати ці 100 000 гривень, у нашого клубу є до нього пропозиція – нехай він на камеру заспіває гімн Інгульця, і скине нам цей відеозапис. Тоді ми з задоволенням перерахуємо йому цю суму", – заявив Філь на YouTube-каналі Інгульця.

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