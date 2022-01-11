"Пока это то малое пополнение, которое уже есть (Близниченко, Кучер и Мандриченко – прим.). Также есть договоренности с футболистами о том, что мы можем подписать полноценные контракты. Не исключаю, что кто-то может покинуть команду. Это процесс, который проходят все команды.

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Бартуловичу, Лупашко и Шусту поступило предложение перейти на тренерскую работу. Выбор за ними. Я надеюсь, что они внесут большой вклад в развитие Ингульца. Это известные футболисты с именем в украинском футболе", – сказал Сергей Лавриненко в эфире Футбол NEWS.

В нынешнем сезоне 35-летний Бартулович сыграл 12 матчей, забив один гол. В актив его сверстников – Шуста и Лупашка – 5 и 4 поединка соответственно. Кроме того, Владислав – капитан Ингульца.

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