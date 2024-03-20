Вингер Тавареш Альваро снова будет выступать в Украине – на этот раз бразилец подписал соглашение с Ингульцом.

Ингулец на официальной Facebook-странице сообщил о подписании бразильского вингера Альваро Тавареша.

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По информации Transfermarkt, бразилец перебрался в клуб из Петрово на правах свободного агента. С июля 2023 года Альваро находился без клуба.

Напомним, Альваро провел за Львов 65 матчей во всех турнирах (с 2019-го по 2023 годы с перерывами на аренды в другие клубы), в которых отметился 8 голами и 6 ассистами.

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