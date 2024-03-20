Вінгер Тавареш Альваро знову виступатиме в Україні – цього разу бразилець підписав угоду з Інгульцем.

Інгулець на офіційній Facebook-сторінці повідомив про підписання бразильського вінгера Альваро Тавареша.

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За інформацією Transfermarkt, бразилець перебрався до клуба з Петрового на правах вільного агента. З липня 2023 року Альваро перебував без клубу.

Нагадаємо, Альваро провів за Львів 65 матчів у всіх турнірах (з 2019-го по 2023 роки з перервами на оренди в інші клуби), у яких відзначився 8 голами та 6 асистами.

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