"Хлібороби" продовжують масштабну реорганізацію, яка має зачепити і тренерський штаб команди.

Колос повністю провалив старт другої частини сезону, програвши три матчі поспіль. Як наслідок, команда після 21-го туру йде в УПЛ дев'ятою, маючи у своєму доробку 24 очки.

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Як стало відомо Футбол 24, президента ковалівців Андрія Засуху не влаштовує теперішнє місце Колоса. Він готовий інвестувати під амбітніші цілі, ніж середина турнірної таблиці.

Тому нинішній головний тренер "хліборобів" Ярослав Вишняк, найімовірніше, допрацьовує останні місяці на посаді, а влітку прийде хтось іменитіший. Поки що головний кандидат, до якого прицінюються, – Роман Григорчук, який нині очолює Чорноморець.

Нагадаємо, нещодавно новим віце-президентом Колоса став Володимир Генінсон, який тісно співпрацював з Григорчуком на аналогічній посаді в одеському клубі.

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