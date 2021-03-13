Программу 18-го тура открывала битва аутсайдеров – Минай принимал Ингулец. От последней позиции в турнирной таблице обе команды отделяло всего одно очко. У петровцев на этот матч была особая мотивация, ведь они не знали побед в течение семи туров, начиная с 29 ноября. Более того – подопечные Сергея Лавриненко имели всего одну победу в УПЛ, что отнюдь не добавляло плюсов в борьбе за выживание.

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Первый тайм встречи прошел на встречных курсах, но гости свои контрвыпады завершали выстрелами по воротам, а хозяева отвечали на них грубостью. Как следствие, в первом тайме Ингулец вел по ударам со счетом 7:1, едва не открыв счет на 4-й минуте со штрафного – Попович парировал классный удар Ковалева. У Миная было три желтые карточки еще до 20-й минуты, однако на 24-й закарпатцы могли забить в красивой атаке: Шиндер пяткой сбросил мяч на правый край штрафной, а Маембе оттуда пробил в дальний угол – Малыш спас петровцев.

Наказание за расточительность и грубость прилетело уже через минуту, когда Ситчинава ворвался на правый фланг штрафной и получил по ногам от Карася. Даниил получил вторую желтую карточку (первая прилетела на 19-й минуте), Сергей Бойко назначил пенальти, а Бартулович уверенно его реализовал – 0:1!

Василий Кобин среагировал на пропущенный гол двойной заменой, уже на 32-й минуте сняв с игры Ковтуна и Милевского. На поле вышли Петрусенко и Снежко, однако ни одного момента у чужих ворот хозяева до перерыва так и не организовали. Ингулец же мог удвоить свое преимущество усилиями Ситчинавы и Щедрого, которым удалось пробить с линии штрафной – в обоих случаях Попович спас Минай. Отдыхать команды ушли при счете 0:1 в пользу гостей.

Минай с началом второго тайма пошел отыгрываться, организуя атаку за атакой, в то время как Ингулец откровенно сосредоточился на контратаках. Впрочем, темп встречи оставался низким, а моментов не возникало вообще – за первые 30 минут можно вспомнить только дальний заблокированный удар Маембе и замыкание подачи с фланга в исполнении Нуриева (мимо). Ингулец не мог похвастаться и такими эпизодами. Расшевелить атакующую игру не помогали и замены: Василий Кобин в середине тайма выпустил Хахлева, Бойко и Ахмедзаде, а Сергей Лавриненко бросил в бой Чайковского и Мкомолу.

В последние 15 минут на поле стало интереснее. Так, Минай мог сравнять счет на 75-й минуте в результате прорыва Кныша на линию вратарской, но с такой позиции Даниил умудрился не попасть по воротам – петровцы огрызнулись контратакой с выстрелом Ситчинавы метров с 20-ти. Выше ворот! Минай сразу же ответил ударом Бойко из-за пределов штрафной в правый угол (немного неточно), после чего получил атаку Ингульца с врыванием Балана на правый край штрафной – его выстрел в последний момент заблокировал Ткачук.

В эндшпиле встречи Минай навалился на ворота соперника, загружая мяч в штрафную с флангов, и со стандартов. Уже на 88-й минуте к чужим воротам начал ходить голкипер минайцев Попович, но его усилия не увенчались успехом. В одной из контратак Ингулец даже мог забить в пустые ворота, но и здесь обошлось без гола. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу петровцев.

Таким образом, Ингулец набрал 16 очков, держась на одиннадцатой позиции в турнирной таблице. Минай, имея в активе только 13 зачетных баллов, идет предпоследним.

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