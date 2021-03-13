Програму 18-го туру відкривала битва аутсайдерів – Минай приймав Інгулець. Від останньої позиції у турнірній таблиці відділяло їх всього одне очко. У петровців на цей матч була особлива мотивація, адже вони не знали перемог протягом шести турів, починаючи з 29 листопада. Ба більше – підопічні Сергія Лавриненка мали всього одну звитягу в УПЛ, що аж ніяк не додавало плюсів у боротьбі за виживання.

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Перший тайм зустрічі пройшов на зустрічних курсах, але гості свої контрвипади завершували пострілами по воротах, а господарі відповідали на них грубощами. Як наслідок, у першому таймі Інгулець вів за ударами з рахунком 7:1, ледь не відкривши рахунок на 4-й хвилині зі штрафного – Попович парирував класний удар Ковальова. У Миная ж було три жовті картки ще до 20-ї хвилини, однак на 24-й закарпатці могли забити у красивій атаці: Шиндер п'яткою скинув м'яч на правий край карного майданчика, а Маємбе звідти пробив у дальній кут – Малиш врятував петровців.

Покарання за марнотратство та грубощі прилетіло вже за хвилину, коли Сітчінава увірвався на правий фланг штрафного й отримав по ногах від Карася. Данило отримав другу жовту картку (перша прилетіла на 19-й хвилині), Сергій Бойко призначив пенальті, а Бартуловіч впевнено його реалізував – 0:1!

Василь Кобін зреагував на пропущений гол подвійною заміною, вже на 32-й хвилині знявши з гри Ковтуна та Мілевського. На поле вийшли Петрусенко та Сніжко, однак жодного моменту біля чужих воріт господарі до перерви так і не організували. Інгулець же міг подвоїти свою перевагу зусиллями Сітчінави та Щедрого, яким вдалося пробити з лінії штрафного – в обох випадках Попович врятував Минай. Відпочивати команди пішли за рахунку 0:1 на користь гостей.

Минай з початком другого тайму пішов відігруватись, організовуючи атаку за атакою, в той час як Інгулець відверто зосередився на контратаках. Втім, темп зустрічі залишався низьким, а моментів не виникало взагалі – за перші 30 хвилин можна згадати тільки дальній заблокований удар Маємбе та замикання подачі з флангу у виконанні Нурієва (повз ворота). Інгулець не міг похизуватись і такими епізодами. Розворушити атакувальну гру не допомагали і заміни: Василь Кобін в середині тайму випустив Хахльова, Бойка та Ахмедзаде, а Сергій Лавриненко кинув у бій Чайковського і Мкомолу.

В останні 15 хвилин на полі стало цікавіше. Так, Минай міг зрівняти на 75-й хвилині внаслідок прориву Книша на лінію воротарського, але з такої позиції Данило примудрився не влучити у площину – петровці огризнулися контратакою з пострілом Сітчінави метрів з 20-ти. Вище воріт! Минай одразу ж відповів ударом Бойка з-за меж штрафного у правий кут (трохи неточно), після чого отримав атаку Інгульця з вриванням Балана на правий край карного майданчика – його постріл в останню мить заблокував Ткачук.

В ендшпілі зустрічі Минай навалився на ворота суперника, завантажуючи м'яч у штрафний з флангів та зі стандартів. Вже на 88-й хвилині до чужих воріт почав ходити голкіпер минайців Попович, але його зусилля не увінчались успіхом. В одній з контратак Інгулець навіть міг забити в порожні, але і тут обійшлося без голу. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу петровців.

Таким чином, Інгулець набрав 16 очок, тримаючись на одинадцятій позиції в турнірній таблиці. Минай, маючи в активі лишень 13 залікових балів, йде передостаннім.

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