"К сожалению, вчера выпал основной защитник. Давайте я не буду называть фамилии, потому что для соперника это будет преимущество. Не сможем в этой игре рассчитывать и на Дениса Васина.

Десна осталась без лидера атак – известны сроки восстановления

Если брать в целом последние матчи –- набрали 7 очков из 9, и это не может не радовать. Сейчас эйфории никакой нет, мы понимаем, что игра с Мариуполем будет крайне важной для обеих команд – матч за 6 очков", – отметил Лавриненко в комментарии Футбол News.

К слову, матч Мариуполь – Ингулец состоится уже завтра, 3 апреля, начало в 14:00. Обе команды расположились недалеко от зоны вылета – 10 и 9 места соответственно.

"Це дитячий садок": Шевченку пропонують революцію після казахів, капітанство – не для Зінченка, а Маліновський – герой