"На жаль, вчора випав основний захисник. Давайте я не буду називати прізвища, бо для суперника це буде перевага. Не зможемо в цій грі розраховувати і на Дениса Васіна.

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Якщо брати в цілому останні матчі – набрали 7 очок з 9 – це не може не радувати. Зараз ейфорії ніякої немає, ми розуміємо, що гра з Маріуполем буде вкрай важливою для обох команд – матч за 6 очок", – зазначив Лавриненко в коментарі Футбол News.

До слова, матч Маріуполь – Інгулець відбудеться вже завтра, 3 квітня, початок о 14:00. Обидві команди розташувались недалеко від зони вильоту – 10 та 9 місця відповідно.

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