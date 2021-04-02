Нападающий Десны Филипп Будковский не поможет команде в ближайших матчах чемпионата Украины.

Нападающий получил повреждение ноги и не сможет сыграть в течение следующих 2-3 недель, сообщает Футбол News.

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Будковскому не понадобится операция, однако его участие в поединках с Олимпиком, Александрией и Минаем исключено.

К слову, Филипп провел 19 матчей в составе Десны в текущем сезоне, отметившись 7 голами и 3 ассистами.

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