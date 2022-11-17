Ингулец в рамках перенесенного матча 1-го тура УПЛ встретится с Динамо. Стартовые составы – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1-го тура УПЛ между Ингульцом и Динамо должен был состояться ещё в августе, однако его перенесли из-за выступлений киевлян в квалификации Лиги чемпионов. Сейчас же "бело-синие" подходят к встрече в статусе пятой команды чемпионата – отставание от Шахтера составляет 7 очков, а до СК Днепра-1 не хватает целых 12 пунктов.

Ингулец – Динамо: анонс матча УПЛ

Ингулец держится на дне турнирной таблицы. На днях Александр Поворознюк уволил с поста главного тренера Сергея Лавриненко, а исполняющим обязанности назначили Младена Бартуловича. Сегодня состоится его тренерский дебют.

Матч, как и онлайн-трансляция Ингулец – Динамо на "Футбол 24", стартует в 13:00. Встреча пройдет в Киеве на стадионе им. Валерия Лобановского. Игру транслирует ОТТ-платформа Setanta Sports.

Стартовые составы

Ингулец:

Динамо:

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