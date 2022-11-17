Інгулець в рамках перенесеного матчу 1-го туру УПЛ зустрінеться з Динамо. Стартові склади – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 1-го туру УПЛ між Інгульцем і Динамо мав відбутись ще у серпні, однак його перенесли через виступи киян у кваліфікації Ліги чемпіонів. Нині ж "біло-сині" підходять до зустрічі в статусі п'ятої команди чемпіонату – відставання від Шахтаря становить 7 очок, а до СК Дніпра-1 не вистачає цілих 12 пунктів.

Інгулець – Динамо: анонс матчу УПЛ

Інгулець тримається на дні турнірної таблиці. На днях Олександр Поворознюк звільнив з поста головного тренера Сергія Лавриненка, а виконуючим обов'язки призначили Младена Бартуловіча. Сьогодні відбудеться його тренерський дебют.

Матч, як і онлайн-трансляція Інгулець – Динамо на "Футбол 24", стартує о 13:00. Зустріч відбудеться у Києві на стадіоні ім. Валерія Лобановського. Гру транслює ОТТ-платформа Setanta Sports.

Стартові склади

Інгулець:

Динамо:

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