Год назад Ингулец стал одним из четырех клубов УПЛ, которому удалось отобрать очки у Динамо. Петровцы стали в один ряд с Шахтером, Ворсклой и Зарей, что много говорит об уровне тогдашней команды Мирчи Луческу. Все уже как-то и забыли, что киевляне минувшую зиму завершили на второй позиции, удерживая чемпионский темп по всем показателям.

Существует соблазн сказать, что нынешнее Динамо может только мечтать о таком уровне. Впрочем, турнирная ситуация не такая уж и критическая.

Да, "бело-синие" идут пятыми в таблице, а до Шахтера 7 очков – когда-то подобный разрыв означал конец борьбы за чемпионство, но сейчас все конкуренты киевлян будут регулярно оступаться. До первой позиции добраться сложнее, однако СК Днепр-1 со своей короткой скамейкой рискует потерять часть своего 12-очкового гандикапа.

Подопечным Мирчи Луческу необходимо только регулярно побеждать. На протяжении трех туров подряд это удавалось – они разбили Кривбасс, Черноморец и Александрию с суммарным счетом 9:2. Казалось, что команда хотя бы вспомнила о своем преимуществе в классе, реализуя его. Проблема крылась в том, что кроме класса за плечами Динамо ничего не было.

"Бело-синие" все так же плохо продвигали мяч на чужую треть и делали слишком мало касаний в чужой штрафной. Реально опасных моментов было не более трех за игру, а центрбеки постоянно подставляли партнеров глупыми обрезками или удалениями. Неудивительно, что такой футбол вылился в нулевую ничью с Колосом в предыдущем туре.

Мирча Луческу выдал сразу тысячу отмазок, в чем причина неудачи, но факт остается фактом. Динамо играет на уровне середняка, не демонстрируя никаких признаков прогресса. Ныне никто не может сказать, что вот сегодня киевляне точно одержат победу. Даже нынешний Ингулец для "бело-синих" – опасный соперник.

Реально, чем петровцы хуже Колоса или той же Ворсклы? "Казаки" сегодня точно так же закроются в низком блоке, время от времени выбегая в контратаки – благо, динамовцы дарят мяч сопернику регулярно. Этот коллектив уже остановил СК Днепр-1, расписав боевую ничью (2:2), а в позапрошлом туре "аграрии" победили Зарю (1:0).

На фоне таких результатов как-то уже и не хочется вспоминать об ужасных статистических показателях Ингульца. После поражения от Металлиста 1925 команда упала на дно таблицы, а по ожидаемым очкам она идет четырнадцатой. За 11 туров забить удалось забить всего 9 голов, а по остроте созданных моментов "казаки" вообще худшие в УПЛ.

Как показал сезон, даже при таких условиях Ингулец способен создавать серьезные трудности лидерам. Впрочем, сегодня у петровцев есть одна страшная проблема. Коллектив остался без Сергея Лавриненко – главного тренера уволили, несмотря на обещание Александра Поворознюка никогда этого не делать.

До матча с Динамо "аграриев" тренирует Младен Бартулович, у которого за плечами только полгода ассистентской работы.

Редко когда подобные истории завершаются чем-то хорошим, но нынешние киевляне любят помогать всем. Считать "бело-синих" победителями ещё до стартового свистка не стоит – не тот сезон, не тот футбол.

Кадровая ситуация

Травмированы: Шапаренко, Супряга, Бойко (Динамо)

Дисквалифицированные: Попов, Сидорчук (Динамо)

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Динамо

Ингулец: Паламарчук – Нагиев, Павлов, Ковалев, Сакив – Кучеренко, Кухарук – Козак, Запорожец, Смоляков – Одарюк

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Шепелев, Гармаш – Цыганков, Буяльский, Караваев – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Очевидно, что Динамо – безоговорочный фаворит. Впрочем, даже аутсайдер с тренером-дебютантом во главе способен создать киевлянам проблемы. Да, у Младена Бартуловича опыта нет, но для постановки "автобуса" и выбегания в контратаки не надо быть Пепом Гвардиолой.

Киевляне очень плохо вскрывают оборонительные блоки любого соперника, да еще и регулярно теряют концентрацию у своих ворот. Кроме того, сегодня не сыграет капитан Сидорчук, который имеет огромное значение для этой команды – особенно в психологическом плане.

Тем не менее, логика все равно заставляет ставить на Динамо. Слишком уж большая разница в классе соперников. Слишком уж уязвим Ингулец. Слишком уж много осечек у гранда.

Подопечные Мирчи Луческу раздавали очки лишь середнякам и лидерам. Ни один аутсайдер не смог зацепиться хотя бы за ничью с "бело-синими", поэтому наиболее вероятным результатом сегодняшнего матча является победа Динамо.