"Такого сложного сезона в истории Динамо я давно не помню. Знаю, что летняя подготовка команды была довольно сложной, и это повлияло на дальнейшие выступления, особенно после квалификации Лиги чемпионов. Шахтер прошел этот путь более удачно – тех футболистов, которые ушли из команды, удалось заменить вернувшимися в УПЛ игроками.

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Я был уверен, и до сих пор придерживаюсь мнения, что игра Динамо стабилизируется после завершения их выступления в еврокубках. Это сейчас и происходит. "Бело-синие" вернулись в Киев, переезды и пребывание вне дома остались в прошлом. Футболисты и тренерский штаб теперь могут прийти в себя и сосредоточиться на улучшении игры.

Это уже положительно повлияло на результаты – одержаны важные победы над Кривбассом, Черноморцем и Александрией, и только оборону Колоса не удалось сломить. Впереди важный матч с Ингульцем – киевлянам нужно брать три балла.

Что касается работы Мирчи Луческу, то ее оценивать будет президент киевского Динамо Игорь Суркис. Через несколько недель наступит пауза в сезоне, и тогда придет время анализа игры и определенных выводов. Безусловно, кто-то из футболистов уйдет из команды, в которой сейчас 4-5 номинальных лидеров, но по-настоящему играет только один", - цитирует Буряка Footboom.

Напомним, в УПЛ Динамо занимает только 5 место, а в Лиге Европы заняло последнее место группы, набрав всего одно очко.

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