В пятницу, 11 декабря, Шахтер провел первую тренировку после ничьей с Интером (0:0) в 6-м туре Лиги чемпионов.

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Главной задачей тренерского штаба было восстановление футболистов перед заключительным матчем первого круга чемпионата Украины. Те, кто был задействован в матче Лиги чемпионов, после разминки и квадратов вернулись к восстановительным процедурам, а остальные провели на поле больше часа, чтобы получить необходимую нагрузку через игровые упражнения и двустороннюю игру, сообщает официальный сайт "горняков".

Отметим, что в общую группу вернулся Сергей Кривцов – 29-летний футболист не играл с 25 ноября из-за травмы.

Субботней утренней тренировке на поле будет предшествовать видеоанализ Ингульца и теория, а уже в обед чемпионы Украины чартерным рейсом вылетят в Кропивницкий.

Напомним, поединок против команды из Петрово состоится 13 декабря в 14:00.

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