У п'ятницю, 11 грудня, Шахтар провів перше тренування після нічиєї з Інтером (0:0) у 6-му турі Ліги чемпіонів.

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Головним завданням тренерського штабу було відновлення футболістів перед завершальним матчем першого кола чемпіонату України. Ті, хто був задіяний у матчі Ліги чемпіонів, після розминки і квадратів повернулися до відновлювальних процедур, а решта провели на полі більше години, аби отримати належне навантаження через ігрові вправи і двосторонню гру, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Відзначимо, що до загальної групи повернувся Сергій Кривцов – 29-річний футболіст не грав з 25 листопада через травму.

Суботньому ранковому тренуванню на полі буде передувати відеоаналіз Інгульця і теорія, а вже в обід чемпіони України чартерним рейсом вилетять у Кропивницький.

Нагадаємо, поєдинок проти команди з Петрово відбудеться 13 грудня о 14:00.

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