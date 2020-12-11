Інгулець – Шахтар: Кривцов повернувся до загальної групи "гірників" перед останнім поєдинком першого кола УПЛ
У п'ятницю, 11 грудня, Шахтар провів перше тренування після нічиєї з Інтером (0:0) у 6-му турі Ліги чемпіонів.
"Перехід у Шахтар – важке рішення": Додо зізнався, чому обрав "гірників" замість Бенфіки
Головним завданням тренерського штабу було відновлення футболістів перед завершальним матчем першого кола чемпіонату України. Ті, хто був задіяний у матчі Ліги чемпіонів, після розминки і квадратів повернулися до відновлювальних процедур, а решта провели на полі більше години, аби отримати належне навантаження через ігрові вправи і двосторонню гру, повідомляє офіційний сайт "гірників".
Відзначимо, що до загальної групи повернувся Сергій Кривцов – 29-річний футболіст не грав з 25 листопада через травму.
Суботньому ранковому тренуванню на полі буде передувати відеоаналіз Інгульця і теорія, а вже в обід чемпіони України чартерним рейсом вилетять у Кропивницький.
Нагадаємо, поєдинок проти команди з Петрово відбудеться 13 грудня о 14:00.
Інтер – Шахтар: Асиметричний шедевр Каштру і три складові успіху в Мілані – як "гірники" відмовилися від квитка в 1/8 ЛЧ